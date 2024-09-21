Ünlü oyuncu Kıvanç Kılıç, “Köpek Kuki” yorumunu affetmedi

Gündemden düşmeyen "Gibi" dizisinin sevilen oyuncularından Kıvanç Kılınç, sosyal medyada bir takipçisini kafaya taktı. Ünlü oyuncu fotoğrafının altına yazdığı yorumla radarına aldığı takipçisini savcılığa şikayet etti.
"KÖPEK KUKİ" YORUMU DELİ ETTİ
İddiaya göre ünlü oyuncu, fotoğrafının altında gördüğü "Köpek kuki ne diyorsun" paylaşımını görünce beyninden vurulmuşa döndü. Sinirini savcılığa taşıyan ünlü oyuncu takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu. "Hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi.
"YORUMUN SAHİBİ BULUNSUN VE CEZALANDIRILSIN"
Şikayet dilekçesinde sosyal medyada kendisine hakaret edildiğini vurgulayan ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç, söz konusu yorumun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu, yorumun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve onur, şeref, haysiyetinin zedelendiğini söyleyerek yorumun sahibinin bulunmasını ve "hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.