Ünlü oyuncu Kıvanç Kılıç, “Köpek Kuki” yorumunu affetmedi

"YORUMUN SAHİBİ BULUNSUN VE CEZALANDIRILSIN"

Şikayet dilekçesinde sosyal medyada kendisine hakaret edildiğini vurgulayan ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç, söz konusu yorumun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu, yorumun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve onur, şeref, haysiyetinin zedelendiğini söyleyerek yorumun sahibinin bulunmasını ve "hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.