Haberler Yaşam Haberleri Ünlü oyuncu Kıvanç Kılıç, “Köpek Kuki” yorumunu affetmedi
Giriş Tarihi: 21.9.2024 13:08 Son Güncelleme: 21.9.2024 16:09

Ünlü oyuncu Kıvanç Kılıç, “Köpek Kuki” yorumunu affetmedi

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kıvanç Kılınç’ı, sosyal medyada gördüğü bir paylaşım fena kızdırdı. Rol aldığı bir dizide 'İlkkan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu fotoğrafının altına “köpek kuki” şeklinde yorum yazan takipçisiyle yargı önünde hesaplaşmak için kolları sıvadı. Kılınç, savcılığa başvurarak takipçisinden şikayetçi oldu. Savcılık, ünlü oyuncunun şikayeti sonrası konuyla ilgili soruşturma başlattı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü oyuncu Kıvanç Kılıç, Köpek Kuki yorumunu affetmedi

Gündemden düşmeyen "Gibi" dizisinin sevilen oyuncularından Kıvanç Kılınç, sosyal medyada bir takipçisini kafaya taktı. Ünlü oyuncu fotoğrafının altına yazdığı yorumla radarına aldığı takipçisini savcılığa şikayet etti.

"KÖPEK KUKİ" YORUMU DELİ ETTİ

İddiaya göre ünlü oyuncu, fotoğrafının altında gördüğü "Köpek kuki ne diyorsun" paylaşımını görünce beyninden vurulmuşa döndü. Sinirini savcılığa taşıyan ünlü oyuncu takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu. "Hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi.

"YORUMUN SAHİBİ BULUNSUN VE CEZALANDIRILSIN"

Şikayet dilekçesinde sosyal medyada kendisine hakaret edildiğini vurgulayan ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç, söz konusu yorumun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu, yorumun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve onur, şeref, haysiyetinin zedelendiğini söyleyerek yorumun sahibinin bulunmasını ve "hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ünlü oyuncunun şikayeti sonucu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ünlü oyuncu Kıvanç Kılıç, “Köpek Kuki” yorumunu affetmedi
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