Ünlü oyuncunun sır ölümü 2 yıl sonra aydınlandı

ADLİ TIP ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEDİ

Adli Tıp Kurumu Süreyya Gürsel Evren'in kanında alkol bulunduğunu, ölüm nedeninin ise genel beden travmasına bağlı kafatası, vücut kırıklarıyla birlikte iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama olarak belirledi.

"KİMSENİN KUSUR VE ETKİSİ BULUNMADI"

Olay yerindeki kamera kayıtlarını da inceleyen savcılık, oyuncunun düştüğü pencerenin kamera açısının dışında olduğunu, kamera açısına ise düşerek girdiğinin görüldüğünü belirtti. Kamera açısının bina girişi ve birinci katını gördüğü, oyuncunun düştüğü 3. katı görmediği öğrenilirken, yine kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Figen Evren'in olay nedeniyle kimseden şikayetçi olmadığı yönünde ifade verdiği belirlendi. Savcılık oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölümünde herhangi bir şahsın kusurunun ve etkisinin bulunmadığını kaydederek şüpheli ölüm soruşturmasında takipsizlik kararı verdi.