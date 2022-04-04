Ünlü radyocu motosiklet kazasında can verdi

Kaza TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ünlü radyocu ve gazeteci Rauf Kemal Gerz motosikletiyle seyir halinde bulunduğu sırada solundaki otomobilin çarpmasıyla bariyerlere vurdu. Gerz olay yerinde can verirken, otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

MOTOSİKLET TUTKUNUYDU



Sıkça doğa sporları ile uğraşan Gerz'in tam bir motosiklet tutkunuydu ve motosikletiyle Avusturya, Almanya, Romanya, Macaristan, Makedonya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ'a teker döndürmüştü. Günaydın, Hürriyet, Akşam Gazetesi ve NTV Radyo'da yıllarca görev yapan Gerz, her pazartesi Kafa Radyo'da Sırası Gelmişken isimli program sunuyordu.