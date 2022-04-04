Haberler Yaşam Haberleri Ünlü radyocu motosiklet kazasında can verdi
Giriş Tarihi: 4.4.2022 18:14 Son Güncelleme: 4.4.2022 18:25

Ünlü radyocu motosiklet kazasında can verdi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Ünlü radyocu motosiklet kazasında can verdi

Ünlü gazeteci ve radyocu 56 yaşındaki Rauf Kemal Gerz, İstanbul Sultangazi’de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Tutkunu olduğu motosikletiye birçok ülkeyi gezen Gerz, her pazartesi Kafa Radyo’da Sırası Gelmişken isimli program sunuyordu.

Kaza TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ünlü radyocu ve gazeteci Rauf Kemal Gerz motosikletiyle seyir halinde bulunduğu sırada solundaki otomobilin çarpmasıyla bariyerlere vurdu. Gerz olay yerinde can verirken, otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

MOTOSİKLET TUTKUNUYDU

Sıkça doğa sporları ile uğraşan Gerz'in tam bir motosiklet tutkunuydu ve motosikletiyle Avusturya, Almanya, Romanya, Macaristan, Makedonya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ'a teker döndürmüştü. Günaydın, Hürriyet, Akşam Gazetesi ve NTV Radyo'da yıllarca görev yapan Gerz, her pazartesi Kafa Radyo'da Sırası Gelmişken isimli program sunuyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor...
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! İstifasını isteyen takımları tek tek açıkladı | Peki yeni başkan kim olacak?
Son dakika: FETÖ, takiyye rehberini güncelledi! Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin...
Son dakika: Can Dündar'ın çifte kirli planı! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü radyocu motosiklet kazasında can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA