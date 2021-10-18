Yeşim Salkım’dan, Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın gerginliğine yorum: Herkes haddini bilecek

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Salkım açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Hep bir beklenti içinde olup, sonra eline pankartı almak olmaz. Hasta ruhlu erkeklerden bahsetmiyorum. Ben PKK'ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. İşin oyunculuk, takdir ettiler, teşekkürünü et, git otur. Herkes haddini bilecek."

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