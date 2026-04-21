Ünlü şef Danilo Zanna depremzede kadınlarla aynı mutfakta buluştu! “İyilikle pişen hayatlar”

"BU PROGRAMIN BİR PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ"

Şef Danilo Zanna da program kapsamında kadınlarla gastronomi üzerine bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduklarını belirterek, "Zor zamanlarda umut verebilmek çok önemli. Bu programla kadınlara yeni bir kariyer fırsatı sunularak umut veriliyor. Bunun bir parçası olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

KATILIMCI KADINLAR YAŞADIKLARI DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI

"İyilikle Pişen Hayatlar", kadınların hem üretime katıldığı hem de yeniden güç bulduğu bir dayanışma zemini sunuyor. Katılımcıların büyük bölümü, evlerinde hazırladıkları ürünleri sosyal medya ya da yakın çevreleri üzerinden satarak aile ekonomisine destek veriyor.

'MUTFAK BANA İYİ GELİYORDU'

Hatay İskenderun'dan katılan Aysu Adaklı, yaşadığı zorlu sürece rağmen mutfağın kendisi için iyileştirici bir alan olduğunu şu sözlerle anlattı: "Depremde en büyük acıları yaşadık. Yani ben evladımı ve yeğenlerimi kaybettim. Öyle üzüntülerle yaşarken, hiç bırakmadım. Sürekli evimden sipariş üzerine yöresel yemeklerimizi, pasta ve börek yapmaya çalıştım. Çünkü mutfak bana çok iyi geliyordu. Yani acılarımdan bir nebze uzaklaşıyordum, kopuyordum."

'BİZE UMUT OLACAK'

Katılımcılardan Nevin Öründü ise projenin kadınların umutlarını ve özgüvenlerini yeniden güçlendirdiğini belirterek şunları söyledi: "Kızılay'ın düzenlemiş olduğu bu projede bulunmaktan çok mutluyum. Bu biz depremzede Antakyalılar, Hataylılar olarak hayatımıza o kadar olumlu güzellikler kattı ki. Hem geleceğe yönelik umutlarımızdan tekrardan yeniden doğmaya, emeklerimizin, gücümüzün farkına varmaya vesile oldu. Şeflerimiz eşliğinde çok daha kararlı adımlarla gideceğiz ve bize umut olacak."