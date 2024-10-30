Ünlü şef kazada öldü

Dünya'nın en iyi balık şefi ünvanına sahip olan 60 yaşındaki Michael Wollenberg, Türkiye'de karavanıyla bir kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.Michelin yıldızlına sahip 'Dünyanın en iyi balık şefi' olarak kabul edilen Wollenberg, İstanbul yakınlarında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanarak tedavi altına alındı. 2 gün hastanede tedavi gören dünyaca ünlü şef, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın, Türkiye'de karavan kiraladığı belirtilen Alman şef Wollenberg'in karavanının bir kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Karavanla Türkiye'den Kıbrıs'a gitmeyi planladığı öğrenilen ünlü şefin ölümü, gastronomi dünyasında şok etkisi yarattı.