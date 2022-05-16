Ünlü senarist Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti

İzlenme rekorları kıran birçok dizinin senaryosuna imza atan, sinema ve dizi filmleri ile severlerinin gönüllerinde taht kuran ünlü senarist Kemal Kenan Ergen (55) geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ergen'in vefatı ailesi, sanat camiası ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

İstanbul Kadıköy Fener Yolu Mahallesi Fener Yolu Sokak üzerinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası yazar, senarist Ergen'in cenazesi ikindi namazını müteakip, Değirmendere Merkez Camiinde toprağa verildi.

KEMAL KENAN ERGEN KİMDİR?

Kocaeli'de 1 Ocak 1967'de doğan senarist Kemal Kenan Ergen, mizah arenasında uzun yıllar 'Kemken' lakabıyla tanınmıştır. L-Manyak, Lombak ve Penguen bünyesinde yayınlanan hikâyeleri mizah severlerin beğenisini kazanmıştır. 'Tatlı Kaçıklar' dizisinin senaryosuna imza atarak bu kulvardaki rüştünü de ispatlamış olan Kemal Kenan Ergen, Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un başrollerini paylaştığı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin senaryo ekibinde de yer almıştır.

'Olacak O Kadar' programı için de kalem oynatan Ergen, 'Kahpe Bizans', 'Hababam Sınıfı Merhaba', 'Ömerçip', 'Hababam Sınıfı Askerde' ve 'Hababam 3,5' gibi sinema filmlerinde de yer almış; 'Zaman Makinesi 1973' filminin uygulayıcı yapımcılığını üstlenmiştir.