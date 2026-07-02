Ünlü sihirbaz Yaser Koçak uyuşturucu satıcılığından tutuklandı!

UYUŞTURUCU SATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.