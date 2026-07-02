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Giriş Tarihi: 2.07.2026 13:05

Ünlü sihirbaz Yaser Koçak uyuşturucu satıcılığından tutuklandı!

İstanbul'da katıldığı bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.

AA Yaşam
Ünlü sihirbaz Yaser Koçak uyuşturucu satıcılığından tutuklandı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

UYUŞTURUCU SATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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Ünlü sihirbaz Yaser Koçak uyuşturucu satıcılığından tutuklandı!
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