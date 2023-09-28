Ünlü yarışmacı aldığı evlilik teklifine erişim engeli istedi

Bir televizyon kanalında yayınlanan aşçılık programı yarışmacılarından aşçı Büşra Zambak, uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde müzisyen Moumin Redjel ile aşk yaşıyordu. Zambak 18 Temmuz'da sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığı haberini videoyla birlikte duyurdu. Bu mutlu haberinden ardından internet siteleri, başarılı aşçının evlilik teklifi aldığı anların paylaşarak haberini yaptı.

"ÖZEL HAYATIM İHLAL EDİLİYOR"

Yarışma programı sayesinde tanınan Büşra Zambak ise haberlerin yapılmasından pek mutlu olmadı. "Özel hayatım ihlal edildi" diyen Zambak avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine başvurdu. Aşçı dilekçesinde, Türk halkı tarafından tanındığını ve önemsenen biri olduğunu ve bu paylaşımlar yüzünden ağır mağduriyet yaşadığını ileri sürdü.

EVLİLİLK HABERLERİNE ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Yeni bir ilişkide olduğunu, yakın zamanda evleneceğinin bilgisinin yer verildiği dilekçede, haber linklerine yer verildi. Genç aşçı, bahsi geçen haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti.