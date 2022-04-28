CHP’li başkanlar ünlü yazarı böyle kandırdı! Binlerce kitap tahrip oldu

KİTAPLAR TAHRİP OLDU

Kitapları için özel bir kamyon tutan Şahin, Bozcaada Belediye Başkanı Yılmaz'ın "Sahip çıkarız" sözüyle tüm kitaplarını 90 metrekarelik bağ evine taşıdı. Ancak geçen onca süreye rağmen belediye sözünde durmayıp kitapları muhafazaya almayınca yüzlerce özel kitap, hasar gördü.

Yıllarını paylaştığı kitaplarının gözünün önünde tahrip olmasına içerleyen Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaparak kitapların teslim alınmadığını anlattı.

Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tek tük de olsa soranlar oluyor: "Kütüphane ne oldu?" "Olmadı!" diyorum ama ayrıntılara girmiyorum. Sordukları kütüphane, benim getirdiğim kitaplarla Bozcaada'da kurulacağı sanılan kütüphane. Hikâyesini kısaca özetleyeyim: Zamanımızın çoğunu adada geçirmeye ve İstanbul'daki evimizi kapatmaya karar verdiğimizde karşımıza çıkan en büyük sorun kitaplardı. Üç beş yüz değil, binlerce kitap. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ona buna dağıtmaya gönlüm razı olmadı. "En iyisi adaya götürmek, belki bir kütüphanenin nüvesi olur" diye düşündüm. Duygu ve düşüncelerimi Facebook'ta yazdım. Ertesi sabah çeşitli yerlerden "Biz talibiz" anlamında mesajlar aldım. Benim için en önemlisi Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz'dan gelendi. Başkan, "Haluk abi, kitaplarınız emanetimizdir, ne gerekirse yaparız!" diyordu. 35 yıldır ada kültürüne katkıda bulunmak için çırpınmış biri olarak sevindim tabii. Eşim Belgin'le kolları sıvayıp altmış koli kitap paketledik, iki kargo aracıyla adaya gönderdik ve asıl yerine gidinceye kadar beklemek üzere seraya indirdik. Beklemeye başladık. Aylar aylara eklendi. Bir haber gelmedi. Yaz bitti, yağmurlar başladı. Seradaki kitaplardan bazıları altı ay süren bekleyiş sırasında hasar gördü. Onları atıp, diğerlerini mecburen minik ada evime yığdım, adım atacak yer kalmadı. Kitapların tümüne talip dört belediye var! Ama göz izimi taşıyan o can dostlarımın başka yerde olmasına yüreğim razı olmuyor. Acıklı bir hikâye değil mi?"