Ünlü Yönetmen Seren Yüce’ye kurye kılığında silahlı saldırı

Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:20

Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce, kapısını çalan kurye kılığındaki kasklı saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Ayağından vurulan Yüce hastaneye kaldırılırken, saldırgan izini kaybettirdi. Polis olayın perde arkasını araştırıyor.

Olay Şişli Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre kurye kılığına giren kasklı bir şüpheli "Masum" ve "Kasaba" dizilerinin yönetmeni olan Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce'nin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte silahını çeken saldırgan ateş açtı.

ÇOK SAYIDA POLİS OLAY YERİNE GİTTİ

Silah sesleri üzerine Yüce'nin eşinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, saldırganın olay sonrası hızla kaçtığını belirledi.

AYAĞINDAN YARALANDI

Saldırı sonucu ayağından yaralanan Yüce, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünlü yönetmenin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Güvenlik kameraları incelemeye alınırken, şüphelinin yakalanması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.

HUSUMETLİM YOK

Emniyette ifade veren Yüce, "herhangi bir husumetlim yok kimin yaptığını bilmiyorum" dedi.

