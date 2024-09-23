Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Giritlioğlu, 67 yaşındaydı. Yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun ölümünün ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SİYAD'ın Twitter hesabında "Yönetmenliğini yaptığı 80. Adım, Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı filmleriyle yakın tarihimizden önemli hikayeler anlatan, yapımcısı olduğu dizilerle de sektörün birçok ünlü oyuncusunun çıkışını sağlayan Tomris Giritlioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun" mesajı paylaşıldı. Giritlioğlu 'Çemberimde Gül Oya', 'Kurşun Yarası', 'Hatırla Sevgili', 'Asi', 'Ihlamurlar Altında' 'Gönülçelen' gibi pek çok dizide proje tasarımcısı ve yapımcı olarak çalıştı. Giritlioğlu, 1999'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görülen 'Salkım Hanım'ın Taneleri' filminde yönetmenlik yaptı. İlk uzun metrajlı filmi 'Suyun Öte Yanı' filmiyle birçok ödül kazanan Giritlioğlu başarılı işlere imza attı.