Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Selen Görgüzel de dahil 3 isim gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon kapmasında Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz gözaltına alındı.

SELEN GÖRGÜZEL GÖZALTINDA

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmedisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

4 GÖZALTI

Gözaltına alınan diğer isimler, sunucu Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyor.

İBB FİRARİSİNİN JETİNDE

Gözaltına alınan isimler hakkında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Selen Görgüzel , Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

Yolcular arasında, İBB yolsuzluk iddianamesinin sanıkları Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış ve uyuşturucu fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit bulunuyor.