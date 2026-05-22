Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş: 3 gözaltı daha!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edilmişti.
ÜNLÜLERİN DOKTORU MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI
Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı', Yaşar Özdaş, Hakan Aydın, hakkında ise 'yurt dışı çıkış adli kontrol' kararı verilirken, şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklandı.