Haberler Yaşam Haberleri Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş: 3 gözaltı daha!
Giriş Tarihi: 22.05.2026 11:59 Son Güncelleme: 22.05.2026 12:00

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş: 3 gözaltı daha!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan tutuklanırken, soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek de gözaltına alındı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş: 3 gözaltı daha!
  • ABONE OL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edilmişti.

ÜNLÜLERİN DOKTORU MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı', Yaşar Özdaş, Hakan Aydın, hakkında ise 'yurt dışı çıkış adli kontrol' kararı verilirken, şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklandı.

3 İSİM DAHA GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonunda oyuncu Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve oyuncu Semiha Bezek gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SERENAY SARIKAYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş: 3 gözaltı daha!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA