Haberler Yaşam Haberleri Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 1 kişiye tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 22.05.2026 00:42

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 1 kişiye tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Bir şüpheli hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış adli kontrol talep edildi.

İHA
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 1 kişiye tutuklama talebi
  • ABONE OL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edilmişti.

BİR KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen 11 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı', Yaşar Özdaş, Hakan Aydın, hakkında ise 'yurt dışı çıkış adli kontrol' şartı talebiyle, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, şüpheli Mehmet Rahşan'ı ise tutuklama talebiyle sevk etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BEŞİKTAŞ #SARIYER #BEYOĞLU #KAĞITHANE #ÜSKÜDAR #MUĞLA #ADLİ TIP KURUMU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 1 kişiye tutuklama talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA