İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı’ndan uyuşturucu operasyonu açıklaması! 169 kişinin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, son dönemde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları hakkında bilgi verdi. Başsavcı Dönmez, "Ünlüler uyuşturucu dosyası olarak bilinen dosya kapsamında da bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerin 219'u hakkında Adli Tıp Kurumu'nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler" dedi.

