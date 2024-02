Unmute Themselves Ne Demek? Online Görüşmede Allow Participants To Unmute Themselves Ne Anlama Gelir?

Online toplantı platformlarında "Allow Participants To Unmute Yourself" özelliğinin bulunması, toplantı deneyimini daha etkili hale getirir. Katılımcıların rahat bir şekilde konuşmalarına izin verilmesi katılımcıların daha bağlı hissettiği bir ortam yaratır. Ayrıca bu özellik, toplantı yöneticilerinin kontrolünü sağlamak için alternatif yöntemler sunar. Online görüşmede allow participants to unmute themselves ne demek, ne anlama gelir sorularının cevabını da bilmemiz gerekmektedir.

Unmute Themselves Ne Demek?

Online görüşmeler ve sanal toplantılar hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu platformlarda, katılımcıların seslerini kontrol etmek ve görüşmeyi düzenlemek önemlidir. Bu bağlamda "Allow Participants To Unmute Themselves" seçeneği karşımıza çıkar. Unmute themselves , bireylerin cihazlarındaki ses çıkışını etkinleştirerek çevrimiçi bir toplantı veya seminer sırasında konuşmalarına ve duyulmalarına izin vermek anlamına gelir. Bir katılımcının sesi kapatıldığında, sesi açılana kadar konuşamaz veya diğer katılımcılar tarafından duyulamaz.

Bazı video konferans platformlarında, arka plan gürültüsünü ve kesintileri önlemek için katılımcılar girişte otomatik olarak sessize alınır. Bu durumlarda, katılımcılar platformun arayüzündeki bir düğmeye veya simgeye tıklayarak kendi seslerini manuel olarak açabilirler. Bu, toplantı sırasında diğer katılımcılarla konuşmalarına ve etkileşimde bulunmalarına olanak tanır.

Online Görüşmede Allow Participants To Unmute Themselves Ne Anlama Gelir?

Türkçesi "Katılımcıların Kendilerini Sessize Almalarına İzin Ver" olan bu seçenek, online görüşme platformlarında katılımcıların mikrofonlarını açmalarına ve konuşmalarına izin verip vermediğinizi kontrol etmenizi sağlar.

Seçenek Etkinse:

Katılımcılar, mikrofonlarını istedikleri zaman açabilir ve konuşabilirler.

Toplantı yöneticisi veya sunum yapan kişi, her bir katılımcıyı ayrı ayrı sessize alabilir veya sesini açabilir.

Seçenek Devre Dışıysa:

Katılımcılar, mikrofonlarını manuel olarak açamayabilirler.

Toplantı yöneticisi veya sunum yapan kişi, katılımcıların mikrofonlarını tek tek açabilir.

"Allow Participants To Unmute Yourself" özelliği, çevrimiçi toplantıların verimliliğini artırmak ve katılımcıların daha etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlamak için önemlidir. Bu özellik, katılımcıların mikrofonlarını kontrol etme yeteneğini artırırken, toplantı deneyimini daha interaktif ve katılımcı odaklı hale getirir.