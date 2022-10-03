Uno Nasıl Oynanır? Uno Flip Kart Oyunu Oynanışı, Oyun Kuralları, Cezaları Ve Kart Anlamları

Çıktığı dönemler epey popüler olan Uno, günümüzde hala özellikle gençler tarafından oynanan hayli zevkli bir kart oyunudur. Uno oyunu ile ilk kez tanışanlar uno puanlama, uno kuralları ve uno kart anlamları hakkında araştırmalar yapmaktadır. Gelin hep birlikte, bu keyifli oyunun kurallarına ve nasıl oynandığına hep birlikte göz atalım...

UNO NASIL OYNANIR, UNO KURALLARI VE KART ANLAMLARI NELERDİR?

Uno en az 2 en fazla 10 kişiyle oynanan bir kart oyunudur. Toplamda dört renkten (sarı, yeşil, mavi ve kırmızı) ve 108 karttan oluşan Uno kartlarında 0'dan 9'a kadar rakamlar vardır. Bahsi geçen kartlar oyunun devamlılığını sağlayan kartlardır, bunların dışında beş farklı kart vardır, bu kartlar 2 kart çekme, dört farklı renkten ikişer kart çekme, pas geçme, joker ya da dört kart çekme hakkı veren kartlardır. Oyunun temel amacı oyuncunun elindeki kartları bitirmesidir. Öncelikle her oyuncuya 7 kart dağıtılır, kalan kartlar kapalı şekilde çekme destesi olarak bekler, bu destenin en üstteki kart açılarak ortaya konur ve oyun başlar. Oyunun başlamasının ardından, bir sonraki oyuncunun devam edebilmesi için yerdeki kartla aynı renk ya da aynı sayıda bir karta sahip olması gereklidir. Oyuncuların kartlarını destenin üzerindeki kartla eşleştirmesi gereklidir. Eşleştirme kart üzerindeki renk, sayı veya sembolle yapılır. Oyuncunun kazanması için elinde sadece bir kart kalması ve uno demesi gereklidir. Eğer oyuncu uno demez ise bittiği kabul edilmez. Toplamda 500 puana ulaşan oyuncu, oyunu kazanır.

Oyuncu sayısı arttıkça eğlencesi de katlanan bu oyunda belli başlı kurallar vardır. Uno oyun kurallarını şöyle sıralayabiliriz;

Bütün oyunculara 7 adet kart verilir.

2 kart al kartı gelirse bir sonraki oyuncu desteden iki kart çeker, o el oynamaz, oynayabilmesi için aynı renk kart ya da 2 kart al kartının diğer eşinin olması gerekir.

El geçer kartı gelirse o oyuncu el boyunca oynayamaz.

Joker kartı denk gelen oyuncu, devam edilecek rengi seçer.

Yön değiştir kartı çıkarsa, oyunun bir sonraki hamlede sağdan sola ya da soldan sağa yön değiştirmesi gerekir.

El değiştir kartı gelen oyuncu, istediği deste ile elindeki desteyi değiştirme hakkına sahip olur.

UNO CEZA VE PUANLAMA

Uno oyununda tek bir ceza vardır, bu ceza da elinde tek kart kalan ama uno demeyi unutan oyuncu için geçerlidir. Eğer oyuncu elinde tek kart kalmasına rağmen uno demez ise, o oyuncuya 1 kart çekme cezası verilir.

Oyun puanlaması ise şöyledir, oyun sonunda kazanmak için oyuncunun toplam 500 puana ulaşması gereklidir. El sonunda biten oyuncu dışındaki oyuncuların elinde kalan kartların rakam değerleri toplanır ve kazanan oyuncunun hanesine yazılır. Kartların üzerinde 0-9 arası rakamlar vardır, diğer 8 farklı kartların puanı ise şöyledir;

Joker Kartı 50 puan

İki Kart Çek Kartı 20 puan

Yön Değiştir Kartı 20 puan

Atla Kartı 20 puan

Dört Kart Çek ve Renk Değiştir Kartı 50 puan