Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu'nda yaşayan, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan yazar Rıfat Yörük, 10 yılı aşkın süredir Alzheimer ile mücadele eden annesi Perihan Yörük'ün 86. yaş gününü, kaleme aldığı yürek burkan satırlarla kutladı.

Annesinin şimdiki ve 67 yıl önceki aile fotoğrafındaki halini de paylaşan Yörük, "Annem aynı döneme denk gelen Ramazan ve Nevruz bayramları ile 86. yaş gününün sevincini Alhzheimer hastalığı nedeniyle tadamadı. Artık o bebekleriyle oynayan, dünyadan habersiz tatlı, sevimli bir çocuk. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsak da biz" dedi.