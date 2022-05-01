Unutulmayan gelenek ’kolonya’ her dönemin ihtiyacı

Türk kültürünün olmazsa olmazlarından olan, normal zamanlarda yâda bayramlarda eve gelen misafire ikram edilen, yâda hasta ziyaretlerinde hediye olarak götürülen kolonya, her ne kadar zamanla popülerliğini kaybetse de, Pandemi ile birlikte yeniden insanların vazgeçilmez trendi haline geldi. Yaklaşan bayram ile birlikte vatandaşların alışveriş listesinde yerini alan ve büyük talep gören kolonya hakkında, İzmit'te hizmet veren bir kolonya firmasının 3'üncü kuşak temsilcisi Nejat Olguntürk'ten bilgi aldık.

GÜNDE 600 VEYA 700 LİTRE SATILDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ardından, dezenfekte amaçla yeniden gün yüzüne çıkan kolonyanın, büyük küçük herkesin tekrar vazgeçilmezi haline geldiğini ifade eden Olguntürk, "Bizim firmamızın tarihi çok eskidir. Dedem mendil satarak yapmış olduğu birikimler ile 1947 yılında ilk iş yerimizi açmış. Bu iş, ondan dükkânı devralan çocuklarından, biz torunlarına geçti. Bu işin 3'üncü kuşak temsilcileriyiz. İş yerimizde bin'e yakın kolonya çeşidi var. Yurt dışına bile gönderiyoruz. Pandeminin ilk döneminde kolonya satışlarımızda büyük bir yoğunluk yaşandı. Sadece bizde değil bütün kolonyacılarda yaşandı. Tabii ki de bu yaşanan yoğunluktan kaynaklı hammadde sıkıntısı yaşandı. Normal şartlarda günde ortalama 100 litreye yakın kolonya satıyorsak, pandemi döneminin başlarında 600-700 litreye yakın kolonya satışı yapmaya başladık. Şimdi bu rakamlar düştü. Ancak, düştü derken yanlış anlaşılmasın, normal seviyeler ulaştı diyebiliriz." dedi.

KİLO KİLO ALDILAR

Pandemi dönemi talebin oldukça fazla olduğunu ifade eden Olguntürk, "Satışlarımız uzunca bir süre bu şekilde devam etti. Ancak sonrasında doğal olarak azalmaya başladı. Bunun nedeni ise insanların pandemide kolonyayı evlerine ihtiyacı kadar değil, kilo kilo almasından kaynaklanıyor. Şu anda pek çok kişi aldığı bu kolonyaları tüketmeyi sürdürüyordur. Satış azaldı dememin sebebi, artık pandemi döneminde olduğu gibi yoğunluk yaşamıyoruz. Yoksa yine satışlarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Aslında bunda, bizim kendi müşteri potansiyelimiz ve yaptığımız işin kalitesiyle de alakası var.Bizim gibi bu işi kaliteli yapan herkesin satışının da normal seyrinde gittiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

KOLONYA HER DÖNEMİN İHTİYACI

Şimdi bayram telaşı olduğu için tekrar kolanya satışları yükseldi. Artık insanlar bunu bir alışkanlık haline getirdi. Pandemi döneminde kolonya kullanmak unutulan mirası tekrar gün yüzüne çıkarttı. Özellikle Arife günü bir yoğunluk bekliyoruz. Kolonya bir dönemin değil, her dönemin ihtiyacıdır. Evimizin iş yerimizin olmazsa olmazıdrı" dedi. Kolonya fiyatları ile ilgili konuşan Olguntürk, "Kolonyada fiyat olarak çok büyük bir artış yaşamadık. Biz ve bu işi yapan herkes, fiyatlarını maliyetlere göre belirler. . Nisan 2020 ve Aralık 2021'de fiyatlar sabitledik.Ancak, Maliyetler arttığı için mecburi fiyat artışı yapmak durumunda kalıyoruz. Pandemi dönemde bazı fırsatçılar kolonya fiyatlarını arttırmaya çalıştı. Ancak, şimdi kimse fiyatlara müdahale edemiyor" şeklinde konuştu.