Unutulmaz kahraman Zehir

Polis Teşkilatı'nın 176 yıllık serüveni müzeye dönüştürüldü. Ankara'daki müzede, 2016 yılında Nusaybin'de canlı bombanın üzerine atlayarak 42 polis memurunun hayatta kalmasını sağlayan Zehir isimli köpek unutulmadı. Zehir'in aslına uygun olarak maketi yapılırken, verdiği mücadele de duvarlara resmedildi.Göreve başladığından beri birçok başarılı operasyonda yer alan 10 Haziran 2012 doğumlu Belçika Malinos ırkı Zehir isimli görev köpeği, Mardin ili Nusaybin ilçesinde yapılan Atmaca 7 Operasyonu'nda görev aldı. Zehir, 22 Nisan 2016'da icra edilen operasyonda, giriş yapılacak binaya önden kontrol amaçlı oda araması yapması için bırakıldı. Bu esnada içerideki teröristle karşılaşan Zehir, teröristin kolunu ısırdı. Terörist tabancayla 4 el ateş etti, ancak Zehir mücadeleyi bırakmadı.Teröristin elindeki el bombasının patlatması sonucu Zehir, teröristle birlikte olay yerinde can verdi. Zehir'in enkazdan çıkarılması amacıyla ekskavatörle çalışma yapıldığı sırada büyük bir EYP patlaması daha oldu. Bina yıkıldı, daha önce dışarıya çıkmış olan 42 memurun hayatı kurtuldu. Müzede Zehir'in temsili olarak verdiği mücadele resimlerle anlatılıyor. Maketiyle görenleri etkileyen Zehir'in teröriste karşı verdiği destansı mücadele de temsili olarak resimlerle anlatılıyor.Polis Müzesi, 9 Nisan 2021'de açıldı. 3 bin 801 metrekare alandan oluşan müzede, ilk polis üniformasından son teknoloji ekipmanlara kadar her şey eksiksiz hazırlandı. Müzede, Sultan Abdülmecid döneminden günümüze kadar Emniyet Teşkilatı'nın 176 yılda geçirdiği safhalar, polisin toplumda asayişi sağlarken izlediği yollar, karşılaştığı olaylar, kullandığı araç ve gereçler sergileniyor. 6 bölümden oluşan müzenin sergi alanlarında tarihi kıyafetler, ilk bisikletli süvari birliğinin kurulması, silahlar ve tarihi araçlar sergileniyor. Yapılan ilk olay yeri incelemesi ve ilk parmak izi alımı, kriminal ve bomba imha canlandırma alanları, polis köpeklerinin tanıtımı, trafik kuralları eğitim alanı, trafik kuralları oyunu, hediyelik eşya bölümü, polis kitaplığı ve sosyal alanlar da müzede yer alıyor.