Urartu’nun hazinesi Ayanis’te parlıyor

Urartu'nun mühürlü kalesi Ayanis'te, 38 yıldır süren kazılarda, arkeolojik açıdan önemli buluntular gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Garibin Tepe ile birlikte yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan eserler, bölgenin Urartu dönemi yerleşimlerine ışık tutuyor.Haldi tapınağından çıkarılan, mitolojik figürlerle süslenmiş bronz miğfer ve mimari kaplama levha da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisinde sergileniyor.Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Ayanis ile Garibin Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı, sergi alanında yaptığı açıklamada, Van'da yürütülen her iki kazının, Urartu kültürüne ışık tuttuğunu ve arkeolojik açıdan eşsiz bir bütünlük sunduğunu belirtti.Ayanis kazılarının heyecanla sürdüğünü söyleyen Işıklı, "Biz de 38 yıldır devam ediyoruz. İnşallah sağlıklı olduğumuz sürece ve devletimiz de arkamızda olup bizi desteklediği sürece bu kazılar daha yüzlerce yıl devam edebilir. Çünkü teknoloji, bakış açısı, yaklaşım ona göre değişiyor. Yani bir kazıya ömür biçmek, çok kolay bir şey değil ve biçmemeyi de tercih ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Işıklı, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Urartu'nun "baştanrısı" olan Haldi'nin tapınağında çalışmalara başlandığını ve geçen yıl bazı alanları ziyarete açtıklarını hatırlatarak, eserleri şöyle anlattı: "Bu mekânların içerisinden çok zengin bronz eserler ele geçti. Onlardan iki örneği sergide görüyorsunuz. Çok güzel mitolojik figürlerle süslenmiş olan bir miğferimiz var bronzdan. Yine aynı şekilde de mimari ve mimarinin süsleme unsurları çok önemli Urartu arkeolojisinde. Tek örnek olarak, bronzdan, mimari kaplama levhalarından bir örnek ile biz de bu sergiye destek olduğumuz için çok mutluyuz."Işıklı, Van Arkeoloji Müzesi'nin 2 yıl önce açıldığını anımsatarak, "Ayanis kazısı çok zengin bir kazı" diye konuştu.