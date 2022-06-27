Ürdün Nerede? Ürdün Nereye Bağlı, Hangi Kıtada, Nasıl Gidilir?

Dünyaca ünlü antik kentleri, Lut gölü ve kültürel zenginliği ile dikkat çeken Ürdün kalabalık nüfusunun yanı sıra oldukça turist çeken bir ülkedir. Turistik amaçlı ziyaret edilecek ülkelerin başında gelen Ürdün nerede? Ürdün hangi kıtada yer alır? İşte detaylar.

Ürdün Nerede?

Resmi adı ile Ürdün Haşimi Krallığı, Orta Doğu'da bulunan bir Arap ülkesidir. Kuzeyinde Suriye, batısında İsrail ve Batı Şeria, kuzeydoğusunda Irak, güneyinde ve doğusunda Suudi Arabistan bulunan Ürdün yüzölçümünün büyüklüğü ile de diğer Arap ülkeleri içinde ayrı bir yere sahiptir. En kalabalık 11. Arap ülkesi olarak karşımıza çıkan Ürdün'ün güncel nüfusu ise 10 milyonun üzerindedir.

Ürdün Hangi Kıtada?

Orta Doğu'da yer alan bir Arap ülkesi olan Ürdün Asya kıtasında yer almaktadır. Ülkenin topraklarının çoğunu çöl toprakları oluşturur, bu durum da Ürdün'ün iklimsel olarak da Arap ülkesi özelliğini taşıdığının kanıtı olarak karşımıza çıkar.

Ürdün'e Nasıl Gidilir?

Türkiye'den Ürdün'e gitmek için genel olarak ülkemizden havayolu ile ulaşım tercih edilmektedir. Türkiye ile Ürdün arasında direkt uçuş seferleri bulunmaktadır. Ankara'dan Ürdün'ün başkenti Amman'a, İstanbul'dan ise Amman ve Akabe'ye direkt uçak seferleri bulunmaktadır.