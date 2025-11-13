Üreticilere yüzde 70 hibeli ilaçlama makinesi dağıtıldı

Aladağ Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, üreticilere makineleri teslim edildi. İl Müdürü Atilla Bayazıt, "Projemizin amacı, rakımı 600 metrenin üzerindeki yerleşim alanlarında yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin refah seviyesini yükseltmek.

Adana genelinde toplam 118 üreticimize pülverizatör desteği sağlanacak. Aladağ için verilen ekipmanın toplam bedeli 910 bin TL, bunun 637 bin TL'si proje kapsamında karşılandı" dedi. Proje kapsamında kalan 93 adet pülverizatörün ise 2025 yılı içerisinde diğer ilçelerdeki üreticilere dağıtılması planlanıyor.