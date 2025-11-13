Haberler Yaşam Haberleri Üreticilere yüzde 70 hibeli ilaçlama makinesi dağıtıldı
Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:31

Üreticilere yüzde 70 hibeli ilaçlama makinesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, üreticilere yönelik destekler devam ediyor. Proje çerçevesinde, Adana’nın Aladağ ilçesinde tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve üreticilerin iş gücü yükünü hafifletmek amacıyla 25 aileye yüzde 70 hibe destekli pülverizatör (ilaçlama makinesi) dağıtımı yapıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Üreticilere yüzde 70 hibeli ilaçlama makinesi dağıtıldı

Aladağ Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, üreticilere makineleri teslim edildi. İl Müdürü Atilla Bayazıt, "Projemizin amacı, rakımı 600 metrenin üzerindeki yerleşim alanlarında yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin refah seviyesini yükseltmek.

Adana genelinde toplam 118 üreticimize pülverizatör desteği sağlanacak. Aladağ için verilen ekipmanın toplam bedeli 910 bin TL, bunun 637 bin TL'si proje kapsamında karşılandı" dedi. Proje kapsamında kalan 93 adet pülverizatörün ise 2025 yılı içerisinde diğer ilçelerdeki üreticilere dağıtılması planlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üreticilere yüzde 70 hibeli ilaçlama makinesi dağıtıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz