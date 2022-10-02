Haberler Yaşam Haberleri Urfa Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Şanlıurfa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:58 Son Güncelleme: 2.10.2022 14:59

Urfa Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Şanlıurfa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli iki şehri olan Urfa ve Diyarbakır ziyaret edilmesi gereken merkezler arasındadır. Urfa Diyarbakır arası kaç km sorusu bu bölgeyi ziyaret etmek isteyenlerin yaptığı bir araştırmadır. Pratik bir araştırma ile bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Özel araçla, uçakla, otobüsle Diyarbakır Şanlıurfa arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Urfa Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Şanlıurfa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Urfa Diyarbakır arası kaç km sorusunun cevabı için küçük bir harita araştırması yapabilirsiniz. Daha pratik çözümler için ise teknolojinin imkânlarından yararlanabilirsiniz. İki şehir arasındaki mesafeyi bildiğinizde, daha bilinçli şekilde yolculuk planlaması yapabilirsiniz. Özel araçla, uçakla, otobüsle Diyarbakır Şanlıurfa arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Özel Araçla Urfa Diyarbakır Arası Kaç Saat Sürer?

Diyarbakır Şanlıurfa arasındaki mesafe 178 km'dir. Birbirine oldukça yakın olan bu iki şehir arasındaki yolculuğunuzu özel aracınızla planlamayı düşünebilirsiniz. Özel aracınızla bu mesafenin alınması yaklaşık 2 saat sürecektir.

Otobüsle Diyarbakır Şanlıurfa Arası Kaç Saat Sürer?

İki şehir arasındaki yolculuğunuzu otobüs ile de geçirebilirsiniz. Firmaların farklı zamanlarda düzenlediği seferler ile bu yolculuk yapılabilir. Otobüs ile seyahat için genellikle 2 saat 15 dakika ile 2 saat 30 dakika arasında değişen yolculuk süreleri baz alınmıştır.

Uçakla Şanlıurfa Diyarbakır Arası Kaç Saat Sürer?

Şanlıurfa ve Diyarbakır arası mesafe, direkt uçuş planlaması için çok kısadır. İki şehir arasındaki uçuşlar genellikle Ankara, İstanbul ev İzmir aktarmalı şekilde planlanmıştır. Bu nedenle uçak, ideal bir alternatif değildir.

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Urfa Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Şanlıurfa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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