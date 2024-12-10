Halfeti'ye hem Gaziantep'ten hem de Urfa'dan ulaşmak mümkündür, ancak Gaziantep'ten gitmek daha kolay ve hızlıdır. Gaziantep ile Halfeti arasındaki mesafe yaklaşık 100 kilometre olup, yolculuk yaklaşık 1 saat 18 dakika sürmektedir. Urfa ile Halfeti arasındaki mesafe ise biraz daha uzundur. Urfa Halfeti arası kaç km, Halfeti Şanlıurfa arası kaç kilometre ve ne kadar sürer öğrenmek ise kolay bir seyahat deneyimi yaşamaya yardımcı olabilir.

Urfa Halfeti Arası Kaç Km?

Güneydoğu'nun incisi Urfa'nın gezilip görülmeye değer ilçelerinden biri de hiç kuşkusuz Halfeti'dir. Gaziantep ile Şanlıurfa'nın arasında yer alan bu güzel ve turistik ilçe, iki ilin merkezine de aşağı yukarı aynıdır. Bundan dolayı, ilçe iki şehirden de pek çok ziyaretçiyi kendine çekmektedir. Urfa ile Halfeti arasındaki mesafe yaklaşık 121 kilometredir ve bu yolculuk, araçla yaklaşık 1 saat 44 dakika kadardır. İster Urfa'dan ister Antep'ten yola çıkın, süre her iki güzergah için de ortalama olarak aynıdır. Her iki istikametten de yolculuk oldukça rahat ve kolaydır. Özel aracı olmayanlar ise düzenli olarak gerçekleştirilen otobüs seferlerini tercih edebilir. Urfa ve Halfeti'nin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmek için bu yolculuğa çıkmak iyi bir fikir olabilir.

Urfa'dan Halfeti'ye Nasıl Gidilir?

Urfa'dan Halfeti'ye gitmek için tercih edilebilecek bazı güzergahlar ve ulaşım seçenekleri bulunmaktadır. Bunun için aşağıdaki ipuçlarını incelemek faydalı olabilir:

Özel araçla gidecekler için yol tarifi:

Şanlıurfa şehir merkezinden D400 karayoluna çıkın.

D400 karayolunu takip ederek doğu yönünde ilerleyin.

Halfeti tabelalarını takip ederek D885 karayoluna bağlanın.

D885 karayolunu takip ederek Halfeti şehir merkezine ulaşın.

Bu yolculuk yaklaşık 124 kilometre sürer ve trafik durumuna bağlı olarak yaklaşık 1 saat 44 dakika içinde tamamlanabilir.

Otobüsle gidecekler için yol tarifi:

Şanlıurfa otobüs terminaline gidin.

Halfeti'ye düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Biletinizi alarak otobüse binin.

Otobüsle yolculuk yaklaşık 1 saat 44 dakika sürer ve Halfeti otobüs terminaline kısa sürede varabilirsiniz.

Toplu taşıma ile gidecekler için yol tarifi:

Şanlıurfa şehir merkezinden Halfeti'ye giden minibüs veya dolmuşları kullanabilirsiniz.

Minibüs veya dolmuşla yolculuk yaklaşık 1 saat 44 dakika sürer ve Halfeti şehir merkezine kolayca ulaşabilirsiniz.

Bu seçenekler arasından size en uygun olanını seçerek Urfa'dan Halfeti'ye rahatlıkla gidebilirsiniz.