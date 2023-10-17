Urganlı Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Manisa Urganlı Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Manisa'da bulunan Urganlı Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir bilmek isteyenler olabilir. Çeşitli kaynaklar ile beslenen suyun pH değeri, 6,3 - 6,7 arasındadır. Berrak ve sıcak suları sayesinde ziyaretçilerin sağlık sorunlarından kurtulmalarına yardımcı olur. Ciltteki gözenekleri açtığı için sivilce problemini büyük ölçüde azaltır. Bundan dolayı, Manisa Urganlı Termal Kaplıcaları suyu kaç derece ve neye iyi gelir kesinlikle araştırılmalıdır.

Urganlı Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Manisa sınırları içerisindeki Turgutlu ilçesine bağlı Cambazlı Köyü'ndeki Urganlı Kaplıcaları, ilçe merkezine 17 km uzaklıkta bulunur. Manisa il merkezine ise 54 kilometre mesafede yer alır. Bu sulara girmek isteyenler, Urganlı Kaplıcaları'na ulaşmanın yollarını arayabilir. Şehir dışından Manisa'ya gitmek için uçak, otobüs veya özel araç tercih edilebilir.

İstanbul'dan şahsi araçla Manisa'ya ulaşmak için O-5 karayolu, Ankara'dan yola çıkmak için D300/E96, O-4 ve O-5, İzmir'den gitmek için ise D565 karayolu kullanılmalıdır. Manisa il merkezine vardıktan sonra ister özel araçla ister taksi veya toplu taşıma ile buraya varmak mümkündür. 249, 302, 418 ve 662 otobüs hatları ya da Aliağa-Çığlı, Çığlı-Aliağa ve Menemen-Cumaovası trenleri ile Urganlı Kaplıcaları'na gidilebilir

Urganlı Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derecedir?

Urganlı yolu üzerindeki bu kaplıcalar, yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin ilgisini çeker. 98°C termal suları, sodyum, karbondioksit ve bikarbonat açısından zengin olduğundan dolayı çoğu hastalık için şifa kaynağıdır. Hem banyo hem de içme kürü olarak çok sayıda yararı bulunur. Urganlı Kaplıcaları faydaları arasında ise şunlar yer alır: