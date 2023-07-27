Ürgüp Müzesi Nerede? Ürgüp Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Prehistorik dönemlerden günümüze ulaşan çeşitli eserlerin sergilendiği tarihi bir mekanı keşfetmek isteyen kişilerin "Ürgüp Müzesi nerede, giriş ücreti ne kadar?" sorusunu gündeme taşıdığı görülür. 1971'den beri açık olan, giriş ve bodrum katında arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği bu müzeyle ilgili olan önemli bilgiler açıklanmalıdır. "Ürgüp Müzesi'ne nasıl gidilir, Müze Kart geçiyor mu?" gibi sorulara yüzlerce buluntunun sergilendiği mekanın ziyaret bilgilerine göre yanıt sunulabilir.

Ürgüp Müzesi Nerede?

Kuruluşu için 1965 yılından beri çalışıldığı bilinen Ürgüp Müzesi'nin günümüzde yer aldığı binanın inşaatına 1968'de başlandığı söylenir. 1965 senesinden itibaren Tahsinağa Kütüphanesi'nde muhafaza edilen eserlerin sergilendiği bu müze, giriş ve bodrum olmak üzere iki ayrı katta yer alır. Müzenin giriş katına göz atıldığı takdirde burada teşhir salonlarının yer aldığı görülür. Mekanın teşhir salonlarındaki eserlerin ise tarih öncesi çağlardan Osmanlı Dönemi'ne kadar uzanan farklı zamanlarda yaşamış olan medeniyetlere ait olduğu bilinir. Arkeolojik ve etnografik eserlerin yer aldığı Ürgüp Müzesi'ne gitmek isteyen kişiler bu mekanın tam olarak nerede konumlandığını araştırır. Bu bağlamda söz edilen mekanın Nevşehir iline bağlı olan Ürgüp ilçesinin merkezinde yer aldığı söylenebilir. Buna ek olarak Ürgüp Müzesi'nin yer aldığı binanın Atatürk Bulvarı üzerinde konumlandığı belirtilmelidir.

Ürgüp Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Eski Tunç Çağı ile Roma, Bizans ve Osmanlı dönemleri gibi farklı zamanlara ait olan eserlerin sergilendiği Ürgüp Müzesi'nin Atatürk Bulvarı üzerinde yer aldığı bilinir. Bu müzeye gitmek isteyen kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları veya özel araçla yola çıkmaları mümkündür. Özel aracıyla Ürgüp Müzesi'ne gidecek olan kişilere ilçe merkezinden Atatürk Bulvarı'nı takip etmeleri önerilir. Bu doğrultuda Kayseri Caddesi'ne doğru giden kişiler, Ürgüp Müzesi'nin sergilendiği binaya kolaylıkla ulaşabilir.

Ürgüp Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Taş, toprak, metal ve cam eserlerin sergilendiği Ürgüp Müzesi; 1971 yılında ziyarete açıldığından beri tarih tutkunlarının ilgisini çektiği bilinen bir mekandır. Bu mekanda yer alan etnografik ve arkeolojik buluntuları keşfetmek isteyen kişilerin Ürgüp Müzesi'ne giriş ücretinin kaç TL olduğunu araştırdığı görülür. Güncel bilgilere göre Ürgüp Müzesi'nin ücretsiz olarak ziyaret edilmesinin mümkün olduğu söylenebilir. Dolayısıyla "Ürgüp Müzesi'nde Müze Kart geçiyor mu?" diyen kişilere de bu mekanın keşfedilmesi için herhangi bir kart kullanımına veya ücretli bilete ihtiyaç duyulmadığı belirtilmelidir. Pazartesi günleri kapalı olduğu bilinen Ürgüp Müzesi'ni haftanın diğer günlerinde ziyaret etmek isteyenlerin, 08.00 ile 17.00 saatleri arasında bu mekana gitmeleri gerekir. Buna ek olarak söz edilen müzenin ziyaret saatlerinin yaz döneminde değişiklik gösterebildiği hatırlatılmalıdır.