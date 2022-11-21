Urla Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Urla’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, 1 Günde Gezilir Mi?

Ege'nin en güzel tatil beldelerinden birisi olan İzmir Urla gezilecek yerler, tatilcilerin merak ettiği konulardan birisidir. Doğal güzelliğiyle fotoğrafçıların da mekânı olan Urla'da gezilecek ve fotoğraf çekilecek güzel mekânlar bulunur. Her mevsim tercih edilen Urla'da çok sayıda aktivite vardır. İster özel araçla ister farklı ulaşım araçlarıyla gideceğiniz Urla'da keşfedilecek pek çok yer vardır. Buraya tatile gelecek kişiler, yazın ve kışın İzmir Urla'da ne yapılır, gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler ve Urla 1 günde gezilir mi sorusunu araştırmıştır. Sevdikleriyle güzel bir tatil planlayan kişiler Urla'ya hangi ayda gidilir sorusuna da cevap ararlar. Urla kaç günde gezilir sorusu da bu konuya dair sıkça araştırılmıştır. Bu yazımızda sizler için Urla gezilecek yerler hakkında merak edilen bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

Urla Gezilecek Yerler

Urla gezilecek yerler tatilcilerin merak ettiği konular arasındadır. İzmir'in turistik yerleri arasında bulunan Urla'da sevdiklerinizle birlikte keşfedebileceğiniz çok sayıda yer bulunur. Tarihi limanı ile öne çıkan Çeşmealtı, Osmanlı Dönemi'ne dayanan Karantina Adası, edebiyata düşkünlerin tercih edebileceği Necati Cumalı Anı ve Kültür Evi görülmesi gereken yerler arasındadır. Tatilcilerin de merak ettiği Urla gezilecek yerler şu şekildedir;

Uzbaş Çiftliği

Urla Sörf House

Manej Urla

Barbaros Köyü

Bademler Köyü

Urla İskele

Karantina Adası

Sanat Sokağı

Malgaca Pazarı

Klazomenai Antik Kenti Zeytin İşliği

Köstem Zeytinyağı Müzesi

Arkas Sanat Urla

Güvendik Tepesi

Urla'da Ne Yapılır?

Gezilecek çok yeri olan İzmir Urla'da ne yapılır sorusu merak edilip, araştırılmıştır. İzmir Urla'da yapılacak çok sayıda alternatif bulunur. Burada koylarda ve tarihi mekânlarda gezebilir, denize girebilir, alışveriş yapabilir ve buraya özgü yemekler yiyebilirsiniz. Urla bağ evinde şarap mahzenlerini gezebilir, şarap tadımı yapabilirsiniz. Burada sevdiklerine hediye götürmek isteyenler de magnet gibi farklı hediyeler için Sanat Sokağı'nda hediyelik eşyalar alabilir. Burada yer alan Köstem Zeytinyağı Müzesi'ni gezip, zeytinyağı tadımı yapmak da mümkün.

Urla'ya Hangi Ayda Gidilir?

Urla'ya hangi ayda gidilir sorusu internette araştırılan konulardan birisidir. Ilıman bir mevsimi olan Urla, yaz-kış turistlerin tercih ettiği bir tatil beldesidir. Çoğunlukla yaz aylarında tercih edilen Urla'ya dört mevsim gidilir.

Urla Kaç Günde Gezilir?

Yerli-yabancı pek çok kişinin uğrak yeri olan Urla kaç günde gezilir sorusuyla karşımıza çıkacaktır. Urla, küçük bir yer olmasından ötürü 2-3 gün gezmek yeterli olacaktır.