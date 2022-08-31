Urla Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Urla Çadır Kampı Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

İzmir'in Urla ilçesinde denize sıfır olan ya da olmayan birden fazla kamp alanı bulunur. Urla kamp alanları; çadır kampı, piknik, trekking yapma ve denize girme gibi birçok aktivite yapılabilecek alanlardır. Bu nedenle bu alanlara ilgi günden güne artar. Daha önce Urla'ya kamp yapmak için gitmemiş olan kampçılar da rahat bir şekilde kamp yapabilmek adına Urla kamp yerlerini ve sağladıkları imkanları doğru bir şekilde bilmek isterler.

Urla Kamp Alanları

Ağaçaltı Kamp Alanı: Urla'nın Gülbahçe mevkiinde denize sıfır olmasa da yürüme mesafesinde hizmet veren bir alandır. Çadır kampının yanı sıra oda kiralama hizmeti de bulunmaktadır. Tuvalet ve duş imkanları bulunan bu kamp alanında mutfak imkanı da vardır. Manzarası ile insanları cezbeden bu alan ücretlidir.

Denize Sıfır Urla Çadır Kampı Yerleri