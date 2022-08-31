Giriş Tarihi: 31.8.2022 14:52Son Güncelleme: 31.8.2022 14:52
Urla Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Urla Çadır Kampı Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler
Urla kamp alanları, yeşil ile mavinin muhteşem uyumunu içeren ve kampçıların son dönemde ilgisini çeken alanlardır. İlgi çekmesinin nedeni bu alanların nispeten sessiz ve sakin yerler olmasıdır. Doğa ile baş başa kalıp manzaranın keyfini çıkarmak mümkün olduğundan kafasını dinlemek isteyen kampçılar Urla kamp alanları hakkında bazı araştırmalar yaparlar. Bu araştırmalarda genellikle en çok; en iyi, denize sıfır Urla çadır kampı yerleri araştırılır.
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İzmir'in Urla ilçesinde denize sıfır olan ya da olmayan birden fazla kamp alanı bulunur. Urla kamp alanları; çadır kampı, piknik, trekking yapma ve denize girme gibi birçok aktivite yapılabilecek alanlardır. Bu nedenle bu alanlara ilgi günden güne artar. Daha önce Urla'ya kamp yapmak için gitmemiş olan kampçılar da rahat bir şekilde kamp yapabilmek adına Urla kamp yerlerini ve sağladıkları imkanları doğru bir şekilde bilmek isterler.
Urla Kamp Alanları
Ağaçaltı Kamp Alanı: Urla'nın Gülbahçe mevkiinde denize sıfır olmasa da yürüme mesafesinde hizmet veren bir alandır. Çadır kampının yanı sıra oda kiralama hizmeti de bulunmaktadır. Tuvalet ve duş imkanları bulunan bu kamp alanında mutfak imkanı da vardır. Manzarası ile insanları cezbeden bu alan ücretlidir.
Denize Sıfır Urla Çadır Kampı Yerleri
Demircili Plajı Kamp Alanı: İzmir'de denize girilebilecek en güzel yerlerden birisi Demircili Plajıdır. Suyu oldukça soğuk olan bu plajda hem çadır kampı hem de piknik yapmak mümkündür. Manzarası da oldukça iç açıcı olan Demircili Plajı'na girişler ücretsizdir. Ancak ücretsiz olan bu alanda herhangi başka bir imkan bulunmamaktadır. İçerisinde ücretli bir alan da bulunmaktadır. Bu ücretli alanda soyunma kabini, restoran, kafe, şezlong ve şemsiye imkanı bulunmaktadır.
Altınköy Plajı Kamp Alanı: Geniş bir otoparka sahip olması ile pek çok insana aynı anda ulaşabilen Altınköy Plajı'nda çadır ve karavan kampı yapmak mümündür. Denizi yüzmeye uygun ola bu alan "koy" olarak da bilinen bu alanda duş imkanı bulunmamaktadır. Belediye tarafından yerleştirilmiş prefabrik tuvaletler bulunmaktadır. Plaj çevresinde restoran, kafe, şezlong kiralamak için tesisler ve yiyecek içecek için tesisler bulunur.