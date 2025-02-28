Urla Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Urla Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bir ilçenin ulaşım altyapısı, oraya gelen ziyaretçilerin rahat hareket edebilmesi açısından büyük önem taşır. Urla Otogarı, ilçenin ana ulaşım merkezlerinden biri olarak hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklar için kullanılmaktadır. Otogarın konumu, ulaşım seçenekleri ve merkeze olan uzaklığı gibi faktörler, yolculuk planlaması yaparken dikkate alınması gereken detaylar arasındadır. Bu yüzden Urla Otogar nerede yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı sorularının araştırılması gerekmektedir.

Urla Otogar Nerede?

Urla Otogarı, ilçenin merkezi bir noktasında yer almakta olup, şehrin ana ulaşım güzergahlarına yakın bir konumdadır. Bu sayede hem İzmir'den hem de çevre ilçelerden otogara kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Otogarın bulunduğu bölge, çevresinde çeşitli otobüs durakları, marketler ve dinlenme alanlarıyla birlikte oldukça hareketli bir noktadadır.

Açık adres: Yaka Mahallesi, Otogar Caddesi No:10, 35430 Urla/İzmir

Yol Tarifi ile Urla Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Urla Otogarı ilçe merkezine oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Otogar ile Urla'nın çarşısı, alışveriş merkezleri ve restoranları arasında yürüyerek yaklaşık 10-15 dakikalık bir mesafe bulunmaktadır. Urla Otogarı'na ulaşım için özel araç, toplu taşıma, taksi ve dolmuş gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. İlçeye İzmir'den ve çevre bölgelerden gelmek isteyen yolcular için en uygun ulaşım alternatifleri şu şekildedir:

Özel Araç ile Ulaşım:

İzmir şehir merkezinden: İzmir-Çeşme Otoyolu (O-32) üzerinden Urla'ya ulaşabilirsiniz. Yolculuk süresi yaklaşık 35-40 dakika sürmektedir.

Seferihisar'dan: D515 karayolunu kullanarak yaklaşık 30 dakikada otogara varabilirsiniz.

Çeşme'den: İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden yaklaşık 40 dakikalık bir yolculuk ile Urla Otogarı'na ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma ile Ulaşım:

İzmir'den Urla Otogarı'na ulaşım için ESHOT otobüsleri kullanılabilir.

İzmir Fahrettin Altay Aktarma Merkezi'nden kalkan 725 ve 984 numaralı ESHOT otobüsleri ile otogara doğrudan ulaşım mümkündür.

Urla ilçe merkezinden otogara giden dolmuşlar, gün içinde sık aralıklarla sefer düzenlemektedir.

Taksi ile Ulaşım: