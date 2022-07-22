Üroloji Neye Bakar? Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar? Bevliye Nedir?

Üreme sistemi rahatsızlıkları sinsi ilerleyen ya da belirtileri geç anlaşılan hastalıklar olarak bilinmektedir. Her tıp alanında olduğu gibi üreme sistemleri için de uzman doktor kontrolü çok önemlidir ve bunun için de üroloji hangi hastalıklara bakar sorusu ile karşılaşırız. Üroloji ya da diğer adı ile bevliye nedir sorularının cevaplarına hep beraber bakalım.

Üroloji Neye Bakar?

Üroloji, uzmanlık alanı içinde idrar yolu hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve genellikle erkek üreme organı hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp alanıdır. Yukarıda saydığımız organların hepsinin çalışma şeklinin birbirine bağlı olması da ürolojinin alanı içindedir. Yani üroloji temelinde insan vücudunun üriner sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını ya da hastalıklarının teşhis ve tedavisinin yapıldığı bir tıp uzmanlık alanıdır.

Üroloji Erkeklerde Neye Bakar?

Üroloji her ne kadar kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi olarak bilinen bir tıp dalı olsa da üroloji erkeklerde neye bakar sorusu oldukça merak edilmektedir. Üroloji erkeklerde idrar kanalları, mesane, prostat, penis, sperm kesleler, böbrekler, yumurtalar ve sperm kanalları gibi organların doğumda meydana gelen anormallikleri, kanserleri, iltihapları ya da faaliyet sorunları ile ilgilenen bir alandır. Bu tıp alanında uzmanlaşmış doktorlara ürolog denmektedir.

Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji alanının kadın ve erkeklerde baktığı tıbbi alanlar farklılık gösterebileceği için üroloji hangi hastalıklara bakar sorusunun cevabını kadınlar ve erkekler için iki ayrı başlık altında inceleyeceğiz.

1- Ürolojinin Erkeklerde Baktığı Hastalıklar:

İdrar yolu enfeksiyonu.

Böbrek ve diğer boşaltım sistemlerinde meydana gelen kist veya tümörler.

Böbrek taşı hastalıkları.

İdrar kaçırma.

Mesane kontrol bozukluğu.

Benign prostat hipertrofi.

Prostat kanseri.

Kronik böbrek yetmezliği.

İdrar yollarında oluşan darlıklar.

Testis tümörleri.

Erektil disfonksiyon.

Genital siğil.

İdrar yollarında tümör.

2- Ürolojinin Kadınlarda Baktığı Hastalıklar: