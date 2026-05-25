Haberler Yaşam Haberleri Ürün değiştirmek isteyen kadının kocası ile market çalışanı arasında kavga! Bıçak ve silah çekildi
Giriş Tarihi: 25.05.2026 20:36

İstanbul Başakşehir'de bir kadın aldığı ürünü değiştirmek isterken market çalışanları durumu kabul etmedi. Kadın eşini olay yerine çağırırken, çıkan kavgada market çalışanı bıçak, şahıs da çalışana silah çekti. Olayda bir çalışan darp edilirken, yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Olay, bugün Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı üzerindeki bir markette yaşandı. İddiaya göre, bir kadın aldığı ürünü değiştirmek istedi ancak market çalışanları bunu kabul etmedi. Yaşanan tartışmanın ardından kadın, olay yerine eşini çağırdı. Markete gelen kadının eşi ile çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda market çalışanı şahsa bıçak çekerken, şahıs da çalışana silah çekti. Olayda bir çalışan da darbedildi. İkili arasında yaşanan arbede anları hem güvenlik kameralarına hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

