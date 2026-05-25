Ürün değiştirmek isteyen kadının kocası ile market çalışanı arasında kavga! Bıçak ve silah çekildi

Olay, bugün Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı üzerindeki bir markette yaşandı. İddiaya göre, bir kadın aldığı ürünü değiştirmek istedi ancak market çalışanları bunu kabul etmedi. Yaşanan tartışmanın ardından kadın, olay yerine eşini çağırdı. Markete gelen kadının eşi ile çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda market çalışanı şahsa bıçak çekerken, şahıs da çalışana silah çekti. Olayda bir çalışan da darbedildi. İkili arasında yaşanan arbede anları hem güvenlik kameralarına hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör