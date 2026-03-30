Uşak Belediye Başkanı dahil 13 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras, Seher Aras ve Aslıhan Aksoy'un aralarında bulunduğu 13 şüpheli savcılık ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Özkan Yalım üzerine atılı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "İhaleye fesat karıştırma", "Rüşvet alma" ve "İcbar suretiyle irtikâp" suçlarından tutuklamaya sevk edildi.

SEVK YAZISINA ULAŞILDI

Savcılık tarafında hazırlanan sevk yazısında, şüpheliler Özkan Yalım, Kenan Arslan, Murat Altınkaya, Murat Baş, Mustafa Yalım, Seher Akay isnat edilen eylemler yönünden dosya kapsamında elde edilen MASAK raporları, HTS kayıtları, tanık ve müşteki beyanları, dijital materyallere ait ön inceleme raporları ve tüm dosya münderecatı kapsamında, Müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili şahıslar arasında yoğun HTS (iletişim trafiği) ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu tespit edilmiştir." denildi.