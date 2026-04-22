Haberler Yaşam Haberleri Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 19 tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 22.04.2026 18:33 Son Güncelleme: 22.04.2026 18:41

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin sevk edildikleri adliyede ifade işlemleri tamamlandı. 19 şüphe tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen "Rüşvet, Yolsuzluk, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarını içeren soruşturma kapsamında dün düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Aralarında Uşak Belediyesi'nin bazı çalışanları ve bazı iş insanlarının da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. 19 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İlk operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmış ve Özkan Yalım görevinden uzaklaştırılmış ve mal varlıklarına el konulmuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#UŞAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA