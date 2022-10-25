Uşak İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle İzmir Uşak Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İzmir Uşak arası kaç saat yol sürdüğü tercih edilen şehirler arası ulaşım aracına göre değişiklik göstermektedir. Özel araçla, otobüsle ya da uçakla seyahat etmenin mümkün olduğu Uşak İzmir arası kaç kilometre yol mesafesini olduğu bilmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Gelin hep birlikte İzmir Uşak arası kaç km sorusunun yanıtlarına göz gezdirelim.

ÖZEL ARAÇLA UŞAK İZMİR ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Bireyler, istedikleri zaman diliminde ve kendi konforuna göre seyahat etmek istediklerinde özel araçla yolculuk yapmayı tercih etmektedir. İzmir Uşak arasında yolculuklarda da özel araçla seyahat edenlerin sayısı hayli fazladır. Eğer sizde Uşak İzmir arası ya da tam tersi istikamette yolculuk yapacak ve özel araç tercih ediyorsanız, sizler için iki şehir arasındaki yol mesafesinin özel araçla kaç kilometre olduğunu cevapladık. Özel araçla İzmir Uşak arası D300/E96 karayolları üzerinden 220 kilometredir.

OTOBÜSLE UŞAK İZMİR ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Ülkemizde bütün kesimlerde ve bölgelerde en çok tercih edilen şehirler arası ulaşım vasıtalardan birisi de otobüslerdir. Yılın her dönemi 81 ilin hepsi arasında seferler düzenleyen şehirler arası otobüs firmaları, Uşak İzmir arasında da seferler düzenlemektedir. Otobüsle İzmir Uşak arası yol mesafesi yaklaşık olarak 230 kilometredir. Bu mesafe kullanılan otobüs firmasının sefer güzergâhına göre değişiklik gösterebilir.

UÇAKLA UŞAK İZMİR ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Zamandan tasarruf etmek isteyen bireylerin şehirler arası seyahat tercihlerinin başında havayolları gelmektedir. Ülkemiz şehirlerinin yüzde doksanında havaalanları olması, uçakla seyahat etmeyi daha kolay hale getiren etkenlerden birisidir. Uşak ve İzmir arasında sık olmasa da uçuş seferleri mevcuttur. İzmir Uşak uçuş mesafesi ise 198 kilometredir.

UŞAK İZMİR ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

İzmir Uşak arası seyahat süresi kullanılan vasıtaya ve güzergaha göre değişiklik göstermektedir. Özel araçla İzmir Uşak arası yaklaşık 2 saat 55 dakika, otobüsle 3 saat 15 dakika, uçakla ise 3+ saat (aktarmalı seferlerde) sürmektedir.