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Giriş Tarihi: 26.06.2026 23:05

Uşak'ta feci kaza! Motosiklet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Uşak’ın Banaz ilçesinde motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Uşak’ta feci kaza! Motosiklet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
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Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Bel (27) idaresindeki 35 DBD 687 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen A.E. (38) yönetimindeki 06 BJU 337 plakalı kamyonun dorse kısmına arkadan çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bilal Bel, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bilal Bel'e burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#UŞAK #AFYONKARAHİSAR

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Uşak'ta feci kaza! Motosiklet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
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