Uşak’ta kan donduran olay! Önce darp edildi ardından silahla vuruldu

KANLAR İÇERİSİNDE YERDE KALDI

Olay yerine ulaşan ekipler, Onur Soyak'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Ağır yaralanan Soyak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soyak doktorların yaptığı tüm tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekiplerinin olayla ilgili olarak 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.