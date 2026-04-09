Uşak'ta narkotik ekiplerinden büyük operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi! 5 gözaltı 3 tutuklama

Giriş Tarihi: 9.04.2026 14:18

Uşak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı! Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ile birlikte silah ve tabancalar da ele geçirildi.

İHA Yaşam
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramada 19 bin 292 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 1 kilo 400 gram sentetik kannabinoid elde edilecek düzeyde 14 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, bir miktar sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği düşünülen 22 bin 515 Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

