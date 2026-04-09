Uşak'ta narkotik ekiplerinden büyük operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi! 5 gözaltı 3 tutuklama

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramada 19 bin 292 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 1 kilo 400 gram sentetik kannabinoid elde edilecek düzeyde 14 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, bir miktar sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği düşünülen 22 bin 515 Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.