Giriş Tarihi: 12.05.2026 04:48

Uşak'ta tarlada erkek cesedi bulundu

Uşak'ta tarlada boğaz kısmında kesik bulunan erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin 63 yaşındaki G.A. olduğu tespit edildi.

AA
Kemalöz Mahallesi yakınlarında tarlada ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince boğaz kısmında kesik bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. (63) olduğu tespit edildi.

G.A'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

