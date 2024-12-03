Uşak’ta vahşet: Eşini öldürüp intihar etti!

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Olay sırasında evde bulunan üç çocuğun, komşular tarafından alınarak güvenli bir yere götürüldüğü öğrenildi. Çocukların psikolojik durumlarının kontrol edilmesi ve korunma altına alınmaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi.



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayın neden ve nasıl gerçekleştiğini detaylı şekilde araştırıyor. Hüseyin Ç.'nin, eşini öldürmeden önce herhangi bir tehdit ya da şiddet geçmişinin olup olmadığını belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı...