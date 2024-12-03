Uşak’ta vahşet: Eşini öldürüp intihar etti!

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Rahime Ç.'nin vücudunda bıçak darbeleri olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerin ardından Rahime Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
KOCA İNTİHAR ETTİ
Eşini öldüren Hüseyin Ç.'nin, olayın ardından Afyonkarahisar'a kaçarak bir inşaatın 5. katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Hüseyin Ç., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA
Olay sırasında evde bulunan üç çocuğun, komşular tarafından alınarak güvenli bir yere götürüldüğü öğrenildi. Çocukların psikolojik durumlarının kontrol edilmesi ve korunma altına alınmaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri, olayın neden ve nasıl gerçekleştiğini detaylı şekilde araştırıyor. Hüseyin Ç.'nin, eşini öldürmeden önce herhangi bir tehdit ya da şiddet geçmişinin olup olmadığını belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı...