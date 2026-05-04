Uşak’taki korkunç kazada bir aile yok oldu

Kaza, saat 22.20 sıralarında Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolcu otobüsü ile 6 araca çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada sağlık görevlilerinin yaptığı ilk belirlemede 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin cipin sürücüsü Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35), çocukları Nil Özlüer (6) ve Selin Özlüer (1) olduğu öğrenildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü ise çevredeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolun bir trafik akışı bir süre durdu. İtfaiye ve polislerin çalışması ile ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Uşak Valisi Serdar Kartal, bazı yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Kartal, "Bugün saat 22.20 sıralarında İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı bir trafik kazası oldu. 4 vatandaşımızı kaybettik. 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımız arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin" dedi.