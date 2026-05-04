Uşak’taki zincirleme trafik kazası Kütahya’yı yasa boğdu

Kaza, Uşak-İzmir Karayolu Ürünköy mevkiinde meydana gelmişti. Karşı şeride geçen bir tırın, aralarında Anadolu Turizm'e ait yolcu otobüsünün de bulunduğu toplam 6 araca çarpması sonucu zincirleme kaza oluştu. Toplam 7 aracın karıştığı kazada 17 kişi de yaralanmıştı. Kazada, cipte bulunan sürücü Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35) ile çocukları Selin Özlüer (1) ve Nil Özlüer'in (6) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kütahya Barosu, Simav ilçesi avukatlarından Mustafa Özlüer, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin taziye mesajı yayınladı. Kütahya Barosu tarafından yapılan açıklamada, "Baromuz Simav ilçesi avukatlarından Avukat Mustafa Özlüer, eşi Tuğba Özlüer ve çocukları Selin ve Nil Özlüer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özlüer ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Özlüer ailesinin cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Simav ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.