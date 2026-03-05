Üsküdar Belediyesi’nde işçilerin maaş isyanı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Üsküdar Belediyesi'nde bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanma yetkisi verilmesi tartışma yaratırken, iş bırakan işçiler eylem yaptı. Üsküdar Belediye Meclisi'ne CHP'li yönetim, AK Parti'den 2024 yılında borçsuz devralınan 42 yıllık belediyede ilk kez borçlanmak için meclise gündem maddesi ekledi. CHP'li yönetim belediyenin taşınmazlarını satmasına rağmen darboğazdan çıkamadı. İşçilerin tediyelerinin ödenmemesi üzerine belediyede tansiyon yükseldi. Belediye binası önünde toplanan işçiler, "Üsküdar'da sabır taştı!", "Belediye emekçilerine tavan ücret ve sıfır zam dayatan anlayışı kabul etmiyoruz!", "Hak verilmez alınır!", "Direne direne kazanacağız!" sloganları atarak yönetimi protesto etti.