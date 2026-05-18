Üsküdar Belediyesi’ne ikinci dalga operasyonda yeni gelişme: 7 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin emir, talimat ve gözetiminde hareket edildiği öne sürüldü. Soruşturmada, yapı ruhsatı verilmesi sürecinde müteahhitlerin Kent A.Ş ile "danışmanlık hizmeti" adı altında sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.