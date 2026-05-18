Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda yeni gelişme: 7 tutuklama
Giriş Tarihi: 18.05.2026 21:18 Son Güncelleme: 18.05.2026 21:34

Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde, iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Leyla Yıldız
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin emir, talimat ve gözetiminde hareket edildiği öne sürüldü. Soruşturmada, yapı ruhsatı verilmesi sürecinde müteahhitlerin Kent A.Ş ile "danışmanlık hizmeti" adı altında sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

14 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında şüphelilerin iştirak halinde "irtikap" suçunu işlediklerine yönelik elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul'da 13, Muğla'da 1 olmak üzere toplam 14 adrese cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Üsküdar Belediyesi personeli Uğur Çağatay ile Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. çalışanları Adem Bağcı, Hülya Koçak Tanrısever, Burak Mesutoğlu, Abdurrahmen Ethem Dilek, Samet Bayrak ve Serdar Ayhan gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 7 şüpheli tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #MUĞLA #ÜSKÜDAR #İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

