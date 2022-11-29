Üsküdar Gezilecek Yerler - Üsküdar’da Gezilecek Sokaklar ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Üsküdar gezilecek yerler arasında pek çok cami, saray ve müze bulunur. Bunların her birine gitmek ve görmek isteyen kişiler Üsküdar'a gitmeden önce Üsküdar hakkında bilgi edinmeli ve bilgiler ışığında Üsküdar gezi rotası oluşturmalıdır. Bu rota için öncelikli olarak yanıtı bilinmesi gereken sorular; Üsküdar'da gezilecek yerler ve sokaklar nerededir, Üsküdar'a nasıl gidilir ve Üsküdar'da ne yapılır şeklindedir. Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu yazımızda sizler için derledik.

Üsküdar Gezilecek Yerler

İstanbul'un konum olarak en güzel semtlerinden bir tanesi olan Üsküdar'da gezilebilecek pek çok farklı yer bulunur. Bunlar şu şekildedir:

Kız Kulesi: İstanbul'un bir sembolü haline gelmiş olan "Kız Kulesi" Üsküdar'da Bizans döneminden kalma tek eserdir. MÖ 24 yılında yapıldığı düşünülen Kız Kulesi yapıldığı tarihte gümrük istasyonu olarak kullanılmıştır. Osmanlı Döneminde ise; savunma kalesi, sürgün yeri ve karantina adası gibi çeşitli amaçlarda kullanılmıştır. Çamlıca Cami: 63.000 kişilik kapasitesi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasiteli camisidir. Cami içerisinde müze, kütüphane, sanat galerisi ve konferans salonu gibi bölümler de bulunmaktadır. Yeni Valide Sultan Külliyesi ve Cami: Sultan 3. Ahmet'in annesi Gülnuş Emetullah Valide Sultan için yapılan bu cami, barok mimari tarzı ile Osmanlı mimarisinin birleşmesiyle yapılmıştır. Mihrimah Sultan Külliyesi ve Cami: Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı olan Mihrimah Sultan için yapılan bu cami Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Eski Valide Sultan Külliyesi ve Cami: Sultan Selim'in eşi Nurbanu Sultan adına Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. İçerisinde medrese, imarethane, hamam, kervansaray ve darüşşifa alanları bulunur. Beylerbeyi Sarayı: Sultan Abdülaziz tarafından Mimar Sarkis Balyan' yaptırılan bu sarayın inşası 1865 yılında tamamlanmıştır. Rönesans ve Barok mimari tarzları ile yapılan saray Osmanlı etkileri de taşımaktadır. Genellikle yazlık saray ve yabancı misafirlerin konaklaması amacıyla kullanılmıştır. Kuleli Askeri Lisesi ve Müzesi: 1843 yılında Sultan Abdülmecit tarafından kışla olarak yaptırılmıştır. Çok uzun dönem askeri okul olarak kullanılan bu yapı Boğaz'ı süsleyen en güzel yapılardan bir tanesidir. Selimiye Kışlası: Günümüzde I. Ordu Merkez Komutanlığı olarak kullanılan Selimiye Kışlası, 3. Selim Döneminde yapılmıştır. Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi: Dünyanın farklı yerlerinden 750'den fazla uçurtmanın sergilendiği bu müze en ilginç müzelerden bir tanesidir. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Türbesi: Celveti Tarikatı'nın kurucusu olan ve Sultanahmet Cami'de ilk vaaz veren Aziz Mahmud Hüdayi'nin türbesidir. Şemsi Paşa Cami: Üsküdar Sahilde denize sıfır konumda bulunan bu caminin mimarı Mimar Sinan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu cami üzerine kuş konmadığından "Kuşkonmaz Cami" olarak da bilinir. Çinili Cami: Bu cami 4. Murat'ın annesi olan Kösem Sultan adına yaptırılmıştır. İçerisinde farklı desenlerde pek çok çini bulunur. Çamlıca Tepesi: Küçük ve Büyük Çamlıca olmak üzere iki tepeden oluşan Çamlıca Tepesi İstanbul'u izlemek için en güzel noktalardan birisidir. Fethi Paşa Korusu: Boğaz manzarasıyla dikkat çeken Fethi Paşa Korusu, yüzlerce farklı türde bitki ve ağaç örtüsü ile insanlara kafalarını dinleme imkanı sunan bir alandır. Abdülmecit Efendi Köşkü: Mısır Hidivlerinden İsmail Paşa'nın yaptırdığı bu köşk Nakkaştepe'de yer alır. Günümüzde genellikle sergilere ev sahipliği yapan bu alan Üsküdar'da görülmesi gereken yerlerdendir.

Üsküdar'a Nasıl Gidilir?

Üsküdar, İstanbul'un en kolay ulaşım sağlanabilecek semtlerinden bir tanesidir. İstanbul'un pek çok yerinden Üsküdar'a direkt olarak otobüslerle ulaşım sağlamak mümkündür. Ayrıca Şehir Hatları Vapurlarıyla da Üsküdar'a kolayca ulaşım sağlanır.

Raylı hatlar olan Marmaray ve M5 Üsküdar- Çekmeköy Metro hattı ile Üsküdar'a rahat bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır.