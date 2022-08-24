Üsküdar metrosu, M5 metro hattına bağlı olarak hizmet veriyor. 15 Aralık 2007 yılında hizmete giren Üsküdar metrosu, Üsküdar ile Çekmeköy arasında sefer yapıyor. Peki, Üsküdar metro durakları nerede? Üsküdar metro durağı hangi mahallede ve nerelerde var, nasıl gidilir sorularının yanıtlarının tüm detayları yazımızın devamında sizinle.
M5 Üsküdar metrosunun 4 adet girişi bulunuyor. Bu girişler:
Üsküdar – Çekmeköy M5 hattının durakları ise şu şekilde yer alıyor:
Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy.
M5 Üsküdar – Çekmeköy hattı için binebileceğiniz otobüsleri şu şekilde sıralayabiliriz: