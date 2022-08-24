Üsküdar metrosu, M5 metro hattına bağlı olarak hizmet veriyor. 15 Aralık 2007 yılında hizmete giren Üsküdar metrosu, Üsküdar ile Çekmeköy arasında sefer yapıyor. Peki, Üsküdar metro durakları nerede? Üsküdar metro durağı hangi mahallede ve nerelerde var, nasıl gidilir sorularının yanıtlarının tüm detayları yazımızın devamında sizinle.

Üsküdar Metro Durakları Nerede?

M5 Üsküdar metrosunun 4 adet girişi bulunuyor. Bu girişler:

Meydan / Belediye, Otobüs Durakları, İskele, Kız Kulesi'dir.

Üsküdar metrosunun açık adresi ise şu şekilde:

Mimarsinan Mahallesi, Üsküdar Meydanı 34672 Üsküdar / İstanbul

Üsküdar Metro Durakları Nelerdir?

Üsküdar – Çekmeköy M5 hattının durakları ise şu şekilde yer alıyor:

Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy.

Üsküdar Metro Durağına Nasıl Gidilir?

M5 Üsküdar – Çekmeköy hattı için binebileceğiniz otobüsleri şu şekilde sıralayabiliriz: