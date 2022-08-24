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Giriş Tarihi: 24.8.2022 16:48 Son Güncelleme: 24.8.2022 16:48

Üsküdar Metro Durakları Nerede? Üsküdar Metro Durağı Hangi Mahallede ve Nerelerde Var, Nasıl Gidilir?

İstanbul, ulaşım açısından en gelişmiş şehirler arasında yerini alıyor. Günümüzde şehrin içerisinde pek çok metro hattı yer alıyor. Yerin altından trafiksiz bir şekilde hızlıca ulaşım sağlayan metrolar, sıklıkla tercih ediliyor. Bu yazımızda ise sizin için Üsküdar metro durakları nerede sorusunun yanıtını derledik. Eğer siz de Üsküdar metro durağı hangi mahallede ve nerelerde var, nasıl gidilir diye merak ediyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Üsküdar Metro Durakları Nerede? Üsküdar Metro Durağı Hangi Mahallede ve Nerelerde Var, Nasıl Gidilir?

Üsküdar metrosu, M5 metro hattına bağlı olarak hizmet veriyor. 15 Aralık 2007 yılında hizmete giren Üsküdar metrosu, Üsküdar ile Çekmeköy arasında sefer yapıyor. Peki, Üsküdar metro durakları nerede? Üsküdar metro durağı hangi mahallede ve nerelerde var, nasıl gidilir sorularının yanıtlarının tüm detayları yazımızın devamında sizinle.

Üsküdar Metro Durakları Nerede?

M5 Üsküdar metrosunun 4 adet girişi bulunuyor. Bu girişler:

  • Meydan / Belediye, Otobüs Durakları, İskele, Kız Kulesi'dir.
  • Üsküdar metrosunun açık adresi ise şu şekilde:
  • Mimarsinan Mahallesi, Üsküdar Meydanı 34672 Üsküdar / İstanbul

Üsküdar Metro Durakları Nelerdir?

Üsküdar – Çekmeköy M5 hattının durakları ise şu şekilde yer alıyor:

Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy.

Üsküdar Metro Durağına Nasıl Gidilir?

M5 Üsküdar – Çekmeköy hattı için binebileceğiniz otobüsleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • 2
  • 5
  • 6
  • 11BE
  • 11C
  • 11D
  • 11E
  • 11ES
  • 11K
  • 11L
  • 11M
  • 11P
  • 11ST
  • 11T
  • 11Y
  • 11Ü
  • 12A
  • 12C
  • 15U
  • 139

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Üsküdar Metro Durakları Nerede? Üsküdar Metro Durağı Hangi Mahallede ve Nerelerde Var, Nasıl Gidilir?
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