Üsküdar'daki husumet savaşında şok detaylar! Savcılıktan “barış” bahaneli “çatışma” tespiti

Üsküdar'daki bir kafede 23 Mayıs 2024 gecesi yaşanan korkunç olayda, aralarında çocuklarının yaşadığı kavga nedeniyle husumet bulunan Kazan ve Karataş aileleri birbirine girmiş, yaklaşık 40 kişinin bulunduğu ortamda sözlü tartışmalar bir anda silahlı çatışmaya dönmüştü. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda ilgili başlatılan soruşturmada 27 şüpheli tutuklanmıştı.

TARAFLARIN HEPSİ SİLAHLI ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede korkunç geceye dair çarpıcı detaylar yer aldı. Olayın yaşandığı Kafkas Kıraathanesi'nin içinde kamera olmadığı belirtilirken işyeri çevresinde yapılan kamera incelemeleri neticesinde olay gecesi kalabalık grubun kahvehane önünde toplandığı ve şüpheli Fikret Ö.'nün kahvehaneye doğru ateş ettiği görüldü. Tarafların tamamının olay yerine silahlı şekilde geldiği tespit edildi.

ÇOCUKLARIN KAVGASINDAN SİLAHLI ÇATIŞMAYA

İddianamede adı geçen müştekilerin, müşteki şüphelilerin ve şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Maktul Okan Güner'in abisi müşteki Hakan Güner ifadesinde olaydan 1 gün önce çocuğunun kavga ettiğini duymasıyla çocukların yanına gittiklerini, çocukları uyardıkları sırada Okan Güner ve çocuklardan birinin babası olan şüpheli Haci Karataş arasında tartışma çıktığını, akşam Haci Karataş ve Mehmet Karataş'ın kardeşi Okan Güner'i arayarak tehdit ettiklerini, bunun üzerine Orhan Eraslan ve Gökhan Özbey'in araya girerek tarafları barıştırmak istemesi üzerine olay günü kahvehaneye gelen taraflar arasında çatışma çıktığını, kendisinin olay yerinde olmadığını söyledi.

KAHVEHANE SAHİBİ DE ŞÜPHELİ

Kahvehane sahibi şüpheli Can Paşa Yıldırım'ın ifadesinde Haci Karataş'ın 20-25 kişilik kalabalık bir grupla geldiğini yaklaşık 5 dakika sonra Erkan Kazan, Tamer Kazan ve Tamer Kazan'ın oğlu olan Sidar Yiğit Kazan'ın geldiğini yanlarında 10-15 kişilik bir grup olduğunu, çay servisine sırasında şahsılardan birine "neden kafanı sallıyorsun" demesi üzerine Mehmet Karataş'ın tabancasını çekerek bu şahsa ateş ettiğini, karşı gruptan da silah sesleri gelmeye başlayınca kendini tuvalete atarak saklandığını, kimin kime ateş ettiğini görmediğini silah sesleri kesilip polis sirenini duyunca dışarıya çıktığını anlattı.

"EVİMİZE GELİP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Şüpheli Zeynel Karataş'ın ifadesinde olaydan bir gün önce abisi olan Mehmet Karataş'ın oğlu Ömer'in arkadaşlarının kendi aralarında kavga ettiklerini, tartıştıkları Okan Güner'in akşam kendilerini çağırdığını ve "hepinizi öldüreceğim" dediğini, olay günü bir araya gelip aileler arasında barış sağlanacağını bildiğini, kahvedeyken bir anda bağrışma seslerini ve peşi sıra silah seslerini duymaya başladığını, silah seslerini duyması üzerine kendisini yere attığını, aradan baktığında Mehmet Karataş'ı kanlar içerisinde yere düşmüş halde gördüğünü, ara ara ateş etmeye devam edildiğini, polise teslim olduktan sonra da silahları sakladığı yeri bizzat kendi rızasıyla polislere gösterdiğini, teslim ettiğini ileri sürdü.

KARŞILIKLI ATEŞ İDDİASI

Şüpheli Haci Karataş'ın ifadesinde olaydan önce oğlunun arayarak kavga ettiğini söylediğini, bunun üzerine çocukların yanına gittiğini, Okan Güner ile tartıştıklarını ve ayrıldıklarını sonrasında Okan Güner'in bu olayı büyüterek Mehmet Karataş'ın evinin önüne giderek silah göstermek suretiyle Mehmet Karataş'ı tehdit ettiğini, husumeti tatlıya bağlamayıp barışmak isteseler de kahveye girer girmez Mehmet Karataş ile Okan Güner'in tartışmaya başladıklarını, bir anda karşılıklı ateş etmeye başladıklarını, akabinde vurulan Mehmet Karataş'ı hastaneye bıraktıktan sonra boş dükkanda kaldıklarını, bir müddet bekledikten sonra kolluğa teslim olduklarını beyan etti.

OLAY "NE BAKIYORSUN" LAFINDAN PATLADI

Müşteki şüpheli Mehmet Karataş'ın ifadesinde çocukların kavgası üzerine tartıştıkları Okan Güner'in kendisini ve çocuklarını tehdit ettiğini, Ertan Kazan'ı aradığını ve aileler arasındaki husumetin giderilmesi için buluşma önerdiğini, olay yerine barışmak için gittiklerini, sürekli titreyerek kafasını sallayan Okan Güner'in bir anda kendisine "ne bakıyorsun lan" diyerek ateş ettiğini, Zeynel Karataş'ın karşı tarafın ayaklarına doğru silahla ateş ettiğini gördüğünü, bu şahıslar dışında olayda silahla ateş eden başkaca bir şahıs görmediğini söyleyerek pişman olduğunu belirtti.

BARIŞ ELÇİSİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA ANLATTI

Şüpheli Gökhan Özbey'in ifadesinde Adıyamanlı aile ile Karslı ailenin barışmaları için temasta bulunduğu, Haci Karataş'ın barışı kabul etmesi neticesinde Orhan Eraslan'ın aradığını, barışacaklarını söylediğini, bunun üzerine Orhan Eraslan'ın da olay günü tanıdığı eski polis olan Veli Hakan Karakol ile birlikte konuştuklarını, taraflar arasında barışın burada sağlandığını, topluluğun "oturup çay içelim" demesi üzerine kahvehaneye gittiklerini, Okan Güner ve Mehmet Karataş'ın bir anda "ne bakıyorsun" tartışmasına girmeleri üzerine Mehmet Karataş'ın çıkartığı tabancayla Okan Güner'in kafasına ateş ettiğini, panikle olay yerinden kaçtığını söyleyerek, tarafları barıştırmak için orada bulunduğunu aktardı.

BARIŞ ADI ALTINDA HESAPLAŞMA

Müşteki şüpheliler Orhan Eraslan, Murat Avcı, Muhammed Kızılkayalı ve şüpheli Aliasker Çelik ve Erkan Çelik'in ifadelerinde olayda silah kullanmadıklarını beyan etseler de aldırılan uzmanlık raporunda bu şahısların üzerinde atış artıklarının bulunduğunun vurgulandığı iddianamede müşteki şüpheli ve şüphelilerin ifadelerinin olayı birebir yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu toplanmanın barış yemeğinden çok taraflar arasında hesaplaşma amacıyla gerçekleştiği, bu nedenle taraf ifadelerinin hemen hemen hepsinin suçtan kurtulmaya yönelik karşı tarafı suçlayıcı nitelikte olduğu kaydedildi.

SAVCILIKTAN "PARAVAN" ŞÜPHESİ

Kafkas Kıraathanesi isimli iş yerinin herkese açık olmayıp paravanla kapalı alanında bir araya gelen tarafların aralarında çıkan tartışmada müşteki şüpheli Mehmet Karataş'ın, Muhammed Kızılkaya'nın, yaralandığı, Okan Güner, Tamer Kazan, Veli Hakan Karakol ve Ertan Kazan'ın hayatını kaybettiği, şüpheliler Gökhan Özbey, Adem Özbey, Salih Özbey, Fırat Özbey ve kahvehaneyi işleten Canpaşa Yıldırım'ın özet olarak beyanlarında tarafları barıştırmak için bir araya getirdiklerini söyleseler de silahlı çatışma olayını gerçekleştiren şahısların tamamının üzerinde silah taşıdığı, aracı olan şahısların bu hususu bilmemelerinin mümkün olmadığı ve ifadelerinin hayatın olağan akışı ile uyumlu olmadığı vurgulandı.

KAHVEHANE SAHİBİ ÇATIŞMAYA ÇANAK TUTMUŞ

Ayrıca kahvehanenin herkese açık alanında tarafları bir araya getirmeyip kahvehanenin herkese açık olmayan paravan ile çevrili gizli odasında bir araya getirmeleri ve olay kapsamında olayın gerçekleştiği kahvehanenin işletmecisi olan şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan şüpheli Canpaşa Yıldırım'ın üzerinde atış artıklarının tespit edildiği açıklanırken şüpheli Canpaşa Yıldırım'ın da üzerlerinde silah taşıdığını bildiği tarafların kahvehanenin gizli paravan ile çevrili bölmesinde bir araya gelmesini sağlayarak tarafların silahlı çatışmasına yer ve imkan sağladığı aktarıldı.

12 ŞÜPHELİYE 4 KEZ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Müşteki şüpheli Mehmet Karataş ve şüpheli Zeynel Karataş dahil 12 şüphelinin "Kasten öldürme", "Kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 4 kez müebbet ve 25 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilirken şüpheli kahvehane sahibi Gökhan Özbey ile birlikte 4 şüphelinin de "Kasten Yaralama" ve "Kasten Öldürme Suçlarına Yardım Etme" suçlarından 108 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Ayrıca 4 müşteki şüpheli ve 5 şüphelinin de "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapsi talep edildi.