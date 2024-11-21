İstanbul Üsküdar’da feci olay: Hafriyat kamyonu 81 yaşındaki Hanife Güler’i ezdi!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını kamyonun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Hanife Güler tedavi altına alındı. Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonun şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.