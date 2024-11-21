İstanbul Üsküdar’da feci olay: Hafriyat kamyonu 81 yaşındaki Hanife Güler’i ezdi!

İstanbul Üsküdar'da yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hanife Güler, hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 12.30 sıralarında İstanbul Üsküdar Salacak Mahallesi, Doğancılar Caddesi üzerinde meydana geldi.
KAMYONUN ALTINDA SÜRÜKLENEREK AĞIR YARALANDI
İddiaya göre; Hanife Güler (81) parktan çıkarak yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada trafik ışıklarında duran hafriyat kamyonu birden hareket ederek yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın kamyonun altında sürüklenerek yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını kamyonun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Hanife Güler tedavi altına alındı. Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonun şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.