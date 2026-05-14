Üsküdar’da iş yeri kundaklamaya çalışan çete üyesi kendini yaktı!

Giriş Tarihi: 14.05.2026 10:35

İstanbul Üsküdar’da iş yerini kundaklamaya çalışan yeni nesil çete üyesi yanlışlıkla kendini de yakınca olay yerinden kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan gasp büro ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin olay yerine gelip yangın çıkarmaya çalıştığı anlar ve kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Yunus Emre KAVAK
Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde 03 Mayıs günü meydana gelen olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir iş yerinin önünde bir şey yakıldığı yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine geçen ekipler, iş yeri deposunun önündeki kepenk ve fayans bölümünde yanmaya bağlı karartılar oluştuğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın saat 05.00 sıralarında yaya olarak gelen bir şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Yapılan detaylı çalışmalarda şüphelilerin olayda 34 plakalı hafif ticari araç kullandıkları tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kimlikleri belirlenen 2001 doğumlu M.Y. ile 1997 doğumlu A.A.D., 08 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİ KENDİNİ YAKTI

Şüphelilerden birinin kundaklama için geldiği yeri ateşe vermeye çalışırken kendini yaktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

